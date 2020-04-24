2020/04/24 | 18:11 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مغادرة الوجبة الثامنة من الملامسين لمصابي كورونا من الاستضافة الطبية بكربلاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/24 | 18:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مغادرة الوجبة الثامنة من الملامسين لمصابي كورونا من الاستضافة الطبية بكربلاء) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مغادرة الوجبة الثامنة من الملامسين لمصابي كورونا من الاستضافة الطبية بكربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).