أربيل تزف نبأ ساراً بشأن كورونا

2020/04/24 | 18:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية صحة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الجمعة تعافي مصاب آخر من فيروس كورونا.

وقالت المديرية في بيان ورد لشفق نيوز، إن مصاباً بفيروس كورونا تماثل للشفاء التام من المرض إثر تلقيه الرعاية الصحية، وغادر المستشفى إلى منزله.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 156 من أصل 169 مصاباً في المحافظة.

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