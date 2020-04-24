كورونا يغزو الامارات بعد تسجيل 525 اصابة جديدة

2020/04/24 | 18:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاجرت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الجمعة ، أكثر من 32 ألف فحص للكشف عن فيروس كورونا ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الإمارات وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 525 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 9281 حالة.كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن وفاة 8 حالات لمصابين من جنسيات مختلفة، خاصةً أنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 64 حالة.كما أعلنت الوزارة عن شفاء 123 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 1760.

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