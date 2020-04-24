مركز الشرق الأوسط البريطاني يصدر تقريراً عن التركمانيات الشيعيات الناجيات من داعش

2020/04/24 | 18:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ركز تقرير صادر عن مركز الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد، على ‏وضع المئات من التركمانيات الشيعيات المختطفات، على يد تنظيم داعش الارهابي واللاتي لم ينجو ‏منهن الا بضع عشرات.واطلعت "كلكامش برس" على التقرير المفصل الذي سلط الضوء على "تقاعس" الحكومة ‏العراقية لدعم هؤلاء الضحايا واللاتي لم يتلقين اي دعم حكومي على مستوى الخدمات ‏الطبية الجسدية او النفسية او دعم قانوني او مالي او اي شكل من أشكال الاستجابة الطارئة.وللاطلاع على مضمون التقرير أضغط هنا

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