2020/04/24 | 18:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد البياتي ، اليوم الجمعة، بتسهيل مهام الاعلاميين والصحفيين أثناء الحظر التجوال بدون أي وقت محدد وذلك بتثمين جهودهم بنقل وتغطية الوضع الحالي التي تمر بها البلد من جائحة كورونا.وقد وجه السيد الفريق قيادة عمليات بغداد بتسهيل مهام تجوال الاعلاميين والصحفيين اثناء الحظر لتسهيل نقلهم اثناء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفريق الركن محمد البياتي يصرح بتسهيل مهام الاعلاميين والصحفيين أثناء حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفريق الركن محمد البياتي يصرح بتسهيل مهام الاعلاميين والصحفيين أثناء حظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).