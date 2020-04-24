بدون أمريكا.. زعماء العالم يطلقون مبادرة لإنتاج لقاح كورونا

2020/04/24 | 18:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انضم زعماء العالم إلى منظمة الصحة العالمية لإطلاق مبادرة لتسريع العمل على إنتاج أدوية ولقاحات وإجراء اختبارات لمرض كوفيد-19 ونشرها في مختلف أنحاء العالم.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بين الزعماء المشاركين في مؤتمر عبر دوائر تلفزيونية للإعلان عن الخطة لكن الولايات المتحدة لم تشارك.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في الاجتماع الافتراضي إن ”العالم بحاجة إلى هذه الأدوات ويحتاجها بشكل سريع..



نواجه تهديدا مشتركا لا يمكننا هزيمته إلا باتباع نهج مشترك“.

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