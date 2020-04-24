مديرية زراعة بابل تتوقع تسويق 350 ألف طن من الحنطة

2020/04/24 | 18:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بابل اعلنت مديرية بابل ، اليوم الجمعة، انطلاق حصاد محصول الحنطة لموسم هذا العام والمباشرة بالتسويق لفروع وزارة التجارة في المحافظة.وذكرت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز” ، نسخة منه، ان “المحافظة باشرت بعملية الحصاد لمحصول الحنطة في جميع المناطق المزروعة بالاقضية والنواحي والبالغة 305 الف دونم”.وأضافت، ان “مديرية الزراعة تتوقع […]

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