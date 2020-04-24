2020/04/24 | 18:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….قالت منظمة الصحة العالمية إنها ستعلن عن “تعاون كبير” اليوم الجمعة لتسريع عملية تطوير عقاقير آمنة وفعالة واختبارات وأمصال للوقاية وتشخيص وعلاج مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا .وأضافت المنظمة التي مقرها جنيف في بيان مقتضب الخميس أن المبادرة مع أطراف شريكة تهدف لجعل التكنولوجيا المخصصة لمكافحة المرض “متاحة لأي شخص […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة الصحة تدشن مبادرة لمشاركة العقاقير الخاصة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة الصحة تدشن مبادرة لمشاركة العقاقير الخاصة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).