2020/04/24 | 18:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عالية نصيف تطالب وزارة النقل بارسال طائرة لاجلاء العراقيين العالقين في ولاية بنجلور الهندية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/24 | 18:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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