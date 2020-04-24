وفيات كورونا تتجاوز 190 ألفاً بالعالم.. ثلثاهم بأوروبا

2020/04/24 | 18:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد 190 ألفاً في العالم منذ ظهوره لأول مرة في كانون الأول/ديسمبر في الصين، وسجلت حوالي ثلثي الوفيات في أوروبا، وفق حصيلة وضعتها وكالة فرانس برس الجمعة الساعة 7,40 ت غ استنادا إلى مصادر رسمية.وتم إحصاء 190 ألفاً و89 وفاة في العالم من أصل مليونين و698 […]

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