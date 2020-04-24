“غوغل” تضيف أدوات بحث لمساعدتك في “الحجر المنزلي”

2020/04/24 | 18:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أضافت شركة “غوغل” الأمريكية أدوات بحث جديدة لمساعدة مستخدميها خلال تواجدهم في فترات “الحجر المنزلي” المملة والطويلة.وأوضح تقرير منشور على موقع “تايمز نيوز ناو” أ، “غوغل أضافت لمحرك بحثها إمكانية البحث عن الأفلام والبرامج التلفزيونية والأعمال الدارمية ضمن القائمة التي تحب متابعتها”.وأشارت غوغل إلى أن تلك الميزات الجديدة تستهدف مساعدة الأشخاص على […]

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