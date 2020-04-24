برلماني : رواتب الموظفين خط احمر ولا يمكن المساس بها

2020/04/24 | 18:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) اعتبر النائب علاء الدلفي أن رواتب الموظفين خط أحمر، فيما أكد أنه لا يمكن المساس بهذه الرواتب.وقال الدلفي في بيان له تلقته ( المستقلة)..اليوم الجمعة إنه “ظهرت في الآونة الاخيرة جملة تصريحات من قبل مسؤولين في الحكومة التنفيذية وتسريبات اعلامية تشير الى وجود نوايا للتلاعب بالمخصصات في رواتب موظفي الدولة بشكل عام بالتزامن مع ازمة انخفاض اسعار […]

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