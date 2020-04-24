اصابة مواطن بسقوط 4 قذائف هاون بناحية العبارة في ديالى

2020/04/24 | 19:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

إفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، إصابة مواطن بسقوط 4 قذائف هاون بناحية العبارة في ديالى.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، ان "4 قذائف هاون سقطت على منطقة الحد الاخضر بناحية العبارة شمال شرق مدينة بعقوبة قي محافظة ديالى".

واضاف، ان "الاستهداف بالقذائق أدى الى اصابة مواطن من إهالي المنطقة".

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