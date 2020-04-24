الحكيم يدعو الى تشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة وقريبة للإرادة الشعبية

2020/04/24 | 19:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

دعا زعيم تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، اليوم الجمعة، إلى تشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة وقريبة الإرادة الشعبية.

وقال عمار الحكيم، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، إن "شهر رمضان يحل هذا العام ونحن نعيش ازمة صحية ومعيشية واقتصادية خانقة تتطلب بذل هذه الجهود لتأصيل التوادد والتراحم والتكاتف المجتمعي، فلنجعل من هذه الواحة الإلهية المباركة منطلقا لتعميد أسس فرد صالح واسرة صالحة وصولا الى جماعة صالحة ومجتمع صالح محصن بالهدى والتقوى والبذل في سبيل الحق".

وختم الحكيم بيانه: "كل عام وامتنا الإسلامية وشعبنا الحبيب بألف خير سائلين العلي القدير ان يتقبل الصيام والقيام وان يبعد عنكم كل سوء ببركات شهر رمضان، متمنين الإسراع بتشكيل الحكومة بعيدا عن المحاصصة وتماشيا مع الإرادة الشعبية".

بغداد اليوم- خاص

كشف مقرر اللجنة المالية، احمد الصفار، الجمعة (24 نيسان 2020)، عن موعد محدد لتقليل رواتب الموظفين بسبب الازمة المالية التي تعيشها البلاد.

وقال الصفار لـ(بغداد اليوم)، إن "قرار تقليل مخصصات بعض موظفي الدولة العراقية لم ينفذ

بغداد اليوم _ متابعة

دعا حلف شمال الأطلسي اليوم الجمعة، مقاتلي حركة "طالبان" الأفغانية إلى خفض العنف والانضمام إلى محادثات السلام، قائلا إنه "ينبغي الإسراع بإطلاق سراح السجناء".

وقال سفراء دول الحلف في بيان حول جهود ال

بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو مجلس النواب، اسعد عبد السادة، الجمعة (24 نيسان 2020)، أن 80% من أسباب عدم عودة ما تبقى من النازحين في البلاد هو سياسي، فيما أشار الى أن النازحين تحولوا الى ورقة ضغط بيد قوة سياسية متنفذة.

وقال عبد السادة في حديث لـ (ب

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