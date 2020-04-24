قاتل الطفلة الايزيدية: “قتلتها لأنها لم تنحني بشكل جيد أثناء الصلاة”

2020/04/24 | 19:07 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – دلو هسكاني مثَّل قاتل الطفلة الايزيدية، التي كانت تبلغ من العمر 5 أعوام، امام المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت بالمانيا، صباحاليوم الجمعة، وهو عراقي من مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار، يدعى “طه” ولقبه لدى التنظيم الارهابي “ابو معاوية” أحد الإرهابيين المشاركين في الإبادة الايزيدية.وفي حديث خاص لـ “ايزيدي 24″، قالت الصحفية الالمانية …

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