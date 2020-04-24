في ذكري ميلاده ال 150: لم يزل لينين انسانا من الشعب - تاج السر عثمان

2020/04/24 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان والأرض في إخصابها لم تزل تفيض بالعطاء والخصب ولم يزل لينين في صوته الأخضر انسانا من الشعب الشاعر : عبد الوهاب البياتي تحتفل القوى الأحزاب الشيوعية والاشتراكية واليسارية وكل القوى الديمقراطية والوطنية المحبة للسلام والعدالة والتحرر من القهر الطبقي والعنصري والديني والقومي والجنسي بالذكري 150 لميلاد فلاديمير اليتش لينين (1870 – 1924)، الذي قاد ثورة اكتوبر 1917 الاشتراكية في رو ......





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