أقوال في المسيرة

2020/04/24 | 19:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمّد صادق الهاشمي (أوّلاً): الأحزاب السياسية لا تعني كلّ التشيع بل بعضه .من المهمّ أنْ نتوجّه بكامل أقلامنا إلى حقيقةِ أنّ التشيّع فكراً وحوزةً وتاريخاً ورجالاتٍ وشهداء ودماء وعلماء لا يمكن أنْ نختصره بالطّبقة السياسية في العراق، مع كلّ الاحترام لهم، سواءً أحسنوا أم أساؤوا، فإنّ ما نحن فيه لا يتجاوز تجربةً تعاني ظروفاً […]

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