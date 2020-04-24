البصرة.. السلطات راضية والناس يشكون غلاء الأسعار والفقر

2020/04/24 | 19:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تبدي مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في البصرة، "رضاها التام" عن عملها ومتابعتها المستمرة للأسواق ومحال بيع المواد الغذائية في المحافظة لمكافحة رفع أسعار المواد تزامنا مع بداية شهر رمضان، فيما يبدي مواطنون وباعة انزعاجهم من ارتفاع الأسعار وعدم الالتزام وسط أزمة كورونا التي أثرت سلباً على الكثير من أصحاب الدخل المحدود.

ويقول مدير مكافحة الجريمة المنظمة في البصرة مشتاق التميمي في حديث لشفق نيوز إن "الاجهزة الامنية تمكنت من محاسبة ومتابعة الكثير من اصحاب علوات المواد الغذائية الذين لا يلتزمون بقانون الأسعار".

ويضيف أن "رسائل عديدة تردنا ونتعامل معها فوريا وقد تابعت بشكل شخصي، ومن خلال الجولات الميدانية، الاسواق وتحديدا علوة بيع الخضروات والفواكه في صناعية حمدان".

ويكشف التميمي عن "ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية من ضمنها مواد البقوليات التي يكثر استخدامها في شهر رمضان، وذلك في ظل استغلال الكثير من اصحاب المخازن بيع المواد الغذائية للطبقات الفقيرة التي لا حول لها ولا قوة"، لافتا الى "مصادرة مخزون هذه المخازن وغيرها من المواد المنتهية الصلاحية من ضمنها الاجبان ومواد غذائية أخرى".

في المقابل، يبدي المواطن أبو كوثر في حديث لشفق نيوز "استغرابه من ارتفاع أسعار المواد الغذائية قبل حلول شهر رمضان"، منتقدا "دور الجهات الرقابية في عدم محاسبة الكثير من أصحاب محال بيع الخضروات والمواد البقولية".

ويضيف المواطن البصري ان "هناك عوائل كثيرة لن تستطيع شراء مستلزمات شهر رمضان بسبب ارتفاع الاسعار في ظل انتشار الفقر لدى الكثير من المواطنين".

بدوره، يقول أبو رقية وهو صاحب محل لبيع المواد الغذائية في حديث لشفق نيوز ان "بعض المحال التجارية او المخازن قد تتلاعب باسعار المواد الغذائية ومنها البقوليات نتيجة عدم محاسبة اللجان الرقابية في محافظة البصرة التي نسمع عنها فقط في الاعلام".

ويؤكد ابو رقية ان "الباعة المتجولين هم من يتلاعبون باسعار المواد الغذائية من البقوليات والفواكه والخضر فضلا عن اصحاب محال بيع اللحوم"، مطالبا الرقابة الحكومية وحتى دائرة الصحة بـ"اخذ دورها في هذا الجانب ليكون العمل مشترك بين كل الدوائر وخصوصا في شهر رمضان".

فيما يحمل أحد اصحاب المخازن الكبيرة لبيع المواد الغذائية ويدعي ابو خضر أصحاب بعض المحال الخاصة ببيع المواد الغذائية "مسؤولية رفع اسعار المواد الغذائية".

ويصف أبو خضر أصحاب هذه المحال في حديثه لشفق نيوز بأنهم "يتعاملون باجتهادات خاصة من خلال بيع المواد كما يحلو لهم غير مهتمين للكثير من العوائل التي تعيش تحت خط الفقر".

وطالب أبو خضير، دائرة الجريمة المنظمة المعنية والجهات الرقابية بـ"عمل جولات مستمرة وبشكل تنكري دون ان يعرفهم اصحاب الباعة ليكتشفوا حقيقة ما يحصل في ظل التزام بعض اصحاب مخازن بيع المواد الغذائية وعلوات الخضروات والفواكه".

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