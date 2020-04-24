احد مواكب الدعم اللوجستي في كربلاء يوزع 13 الاف سلة غذائية منذ بداية ازمة كورونا

2020/04/24 | 19:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن موكب الامام الحجة للدعم اللوجستي في كربلاء توزيع 13 الاف و200 سلة غذائية متكاملة على العوائل المحتاجة منذ بداية ازمة فيروس كورونا في البلاد.وقال المشرف على الموكب حيد ما شاء الله في تصريح لـ/المعلومة/ ان “موكب الامام الحجة للدعم اللوجستي الذي قدم الدعم للحشد الشعبي في عمليات القتال ضد داعش الارهابي تمكن […]

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