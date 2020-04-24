‏ بالوثيقة.. نائبة تطالب بإطلاق التخصيصات المالية لمحاضري تربية الديوانية

2020/04/24 | 19:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطالبت النائبة عن محافظة الديوانية، هدى سجاد، اليوم الجمعة، بإطلاق التخصيصات المالية للمحاضريين والإداريين في تربية المحافظة.وبحسب الوثيقة التي حصلت "كلكامش برس" على نسخة منها، طالبت سجاد، الامانة العامة لمجلس الوزراء بالايعاز الى وزارة المالية لاطلاق التخصيصات المالية للمحاضريين والاداريين العاملين في تربية المحافظة، باسرع وقت ممكن وبأثر رجعي من تاريخ ابرام العقد تثمينا وعرفانا لتلك الجهود المضاعفة التي يبذلونها في خدمة المسيرة التربوية.

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