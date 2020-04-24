اصابة مدني بسقوط قذائف هاون وسط العراق

2020/04/24 | 19:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي، الجمعة، باصابة مدني بسقوط قذائف هاون بناحية العبارة في ديالى وسط العراق....

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