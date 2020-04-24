الحشد الشعبي وكتائب حزب الله العراق يفتتحون مشفى لمكافحة كورونا

2020/04/24 | 19:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت هيئة الحشد الشعبي وكتائب حزب الله العراق في مدينة البصرة جنوبي العراق مستشفى ميدانيا لمساعدة المؤسسات الصحية في مكافحة فيروس كوفيد 19....

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