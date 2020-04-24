سكرتير عبد المهدي يوجه بتسهيل مهام الاعلاميين اثناء حظر التجوال

2020/04/24 | 19:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد وجه الفريق محمد البياتي، السكرتير الشخصي لرئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، بتسهيل مهام الاعلاميين اثناء حظر التجوال.وقال البياتي، في بيان،تلقت “العهد نيوز” نسخة منة، أنه وجه بتسهيل مهام الاعلاميين والصحفيين أثناء حظر التجوال، من دون أي وقت محدد وذلك تثمين لجهودهم بنقل وتغطية الوضع الحالي التي تمر بها […]

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