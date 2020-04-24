محافظة بغداد: تعليمات جديدة لعمل المطاعم ستصدر الأحد المقبل

2020/04/24 | 19:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة بغداد، اليوم الجمعة، عزمها إصدار جملة من القرارات الجديدة بشأن عمل المطاعم خلال شهر رمضان.

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