إبراهيموفيتش يعود للملاعب

2020/04/24 | 19:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..سجل مهاجم فريق ميلان الإيطالي لكرة القدم، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، هدفاً افتتاحياً اليوم الجمعة، في مباراة تدريبية لفريق نادي هاماربي السويدي، الذي يمتلك اللاعب حصة أسهم كبيرة فيه.ولم يتم السماح بحضور أي متفرجين للمباراة التدريبية التي شارك فيها لاعبون من هاماربي وآخرون من فريقين بدوريات الدرجات الدنيا، وذلك في ظل القيود المفروضة في […]

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