الصحة العراقية: لا دليل على أن الصيام يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بكورونا

2020/04/24 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

قالت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، إنه لا دليل على أن الصيام يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الصحة: "لا يوجد حتى الآن أي دليل على أن الصيام يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض كوفيد-19."

وحثت الصحة على الحفاظ على السلامة وذلك بالالتزام بما يأتي: " ابتعد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن متر، و تجنب الأماكن المزدحمة، و اغسل يديك جيداً مراراً وتكراراً، والحفاظ على آداب العطس والسعال المناسبة".

وفي سياق ذي صلة، أجاب المرجع الديني، علي السيستاني، السبت (11 نيسان 2020)، على استفتاء بشأن صيام شهر رمضان، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقال السيستاني، في استفتاء، إن "وجوب صيام شهر رمضان تكليف فردي، فكل شخص توفرت فيه شروط الوجوب لزمه الصيام بغض النظر عن وجوبه على الآخرين أو عدم وجوبه عليهم".

وأضاف: "فاذا حلّ شهر رمضان القادم على مسلم وخاف من أن يصاب بالكورونا إن صام ولو اتخذ كافة الاجراءات الاحتياطية سقط عنه وجوبه بالنسبة الى كل يوم يخشى إن صامه أن يصاب بالمرض".

وتابع المرجع السيستاني: "واذا امكنه تضعيف درجة احتمال الاصابة حتى يصبح مما لا يعتد به عند العقلاء ـ ولو من خلال البقاء في البيت وعدم الاختلاط بالآخرين عن قرب واستخدام الكمامة والكفوف الطبية ورعاية التعقيم المستمر ونحو ذلك ـ ولم يكن عليه في ذلك حرج بالغ لا يتحمل عادة لم يسقط عنه وجوب الصيام".

بغداد اليوم - كربلاء

أعلنت دائرة صحة كربلاء، الجمعة، مغادرة اكثر من 500 ملامس لمصابين بكورونا للحجر الصحي.

وقالت الدائرة في بيان، إن "الوجبة الثامنة من المُتلامسين مع مُصابي كُورونا غادرت الحجر الصحي، وعددهِم 22 مُلامساً، وذلك بعد التأكد م

بغداد اليوم-بغداد

وجه الفريق محمد البياتي، السكرتير الشخصي لرئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، الجمعة، بتسهيل مهام الاعلاميين اثناء حظر التجوال.

وقال البياتي، في بيان، أنه وجه "بتسهيل مهام الاعلاميين والصحفيين أثناء الحظر التجوال، من

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، تسجيل 3 حالات وفاة و5 اصابات بفيروس كورونا لعراقيي الخارج، ليرتفع العدد الكلي للمصابين في عموم العالم إلى 247 حالة.

وقال المُتحدّث باسم الخارجيّة، أحمد الصحّاف، في بيان تلقت (بغداد ا

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