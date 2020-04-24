داعش يقصف ناحية العبارة بديالى بـ4 قذائف هاون

2020/04/24 | 19:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اكد مدير ناحية العبارة في ديالى شاكر ملا جواد، الجمعة، بان مدني اصيب بجروح بسقوط 4 قذائف هاون في اطراف الناحية.وقال ملا جواد في حديث لـ/ المعلومة/،ان” 4 قذائف هاون سقطت في قرية الحد الاخضر شرقي ناحية العبارة(14كم شمال شرق بعقوبة) ما اسفر عن اصابة مدني بجروح طفيفة”.واضاف ملاجواد،ان” داعش الارهابي […]

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