في قطار ياباني عابر - منير المجيد

2020/04/24 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منير_المجيد السفر بالقطار كان شاغلي منذ أيام «الأوتومتريس».



تلك العربة الحمراء بين خط القامشلي وحلب، والمفصل المعدني على خط برلين-بغداد العجوز، غير آبه لخطط السيّدين سايكس وبيكو في رسم خطوط الدول شرق المتوسطية.



كنّا سرعان ما ندخل الحدود التركية بعد إنطلاقنا من محطة القامشلي، وهكذا قبل أن نصل إلى حلب، خلالها كان يُسمح لنا أن نشتري، من نوافذ لا يُسمح فيها أكثر من مدّ الأيدي، من أطفال كرد حُفاة، فواكه مجففة ......





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