خلال 24 ساعة.. إصابتان جديدتان بكورونا في كوردستان

2020/04/24 | 19:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق يوم الجمعة تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، إن الإصابتين الجديدتين سجلتا في محافظة دهوك، وتعودان لرجل (٧٧ عاما) وطفل (٨ أعوام).

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع إصابات كورونا في عموم إقليم كوردستان إلى 341 بينها ٤ وفيات و٣١٥ حالة شفاء.

وأضافت أن ٢٨٥ شخصا أودعوا الحجر الصحي خلال ٢٤ ساعة الماضية، مبينة أن السلطات الصحية حجرت في الإجمال ٨٧٨٦ شخصا منذ بدء أزمة كورونا لا يزال ١٧٧٢ منهم في الحجر.

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