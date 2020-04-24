شفاء مصابين اثنين بفيروس كورونا في حلبجة

2020/04/24 | 19:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية صحة حلبجة بإقليم كوردستان العراق يوم الجمعة شفاء مصابين اثنين بفيروس كورونا من المرض.

وقال مدير صحة حلبجة آزاد قادر في تغريدة على تويتر إن مصابين اثنين بفيروس كورونا تعافوا تماما من المرض وغادروا المستشفى الخاص بمعالجة مرضى كورونا، وهما امرأة عمرها 35 عاماً وطفل رضيع يبلغ عمره ثلاثة أشهر.

وأشار قادر إلى أنه لم يتبق سوى مريضين اثنين بالفيروس في المستشفى الخاص بكورونا في المحافظة.

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