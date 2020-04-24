2020/04/24 | 19:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اثارت الكابينة الوزارية التي طرحها الرئيس المكلف مصطفى الكاظمي جدلا واسعا حيث انها لم تكن بمستوى الطموح والمرحلة الحرجة التي يمر بها العراق.ولم تختلف عن سابقاتها حيث انها وزعت على اساس المحاصصة والتمييز بل انها جاءت بطريقة الاقصاء المتعمد وتقريب البعض دون غيره وهو ما اثار استياء الكتل السياسية ذات الثقل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس المكلف وفريقه المفاوض.. نوايا خفية وسحب البساط بات “قاب قوسين او ادنى”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس المكلف وفريقه المفاوض.. نوايا خفية وسحب البساط بات “قاب قوسين او ادنى”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).