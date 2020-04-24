2020/04/24 | 19:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ، مساء اليوم الجمعة ، أنه سيبدأ في الأيام المقبلة، دفع نحو 150 مليون دولار إلى الاتحادات الوطنية، هي عبارة عن دفعات مستحقة سيتم تسديدها بشكل مبكر، لمواجهة تبعات أزمة فيروس كورونا. وكان رئيس الاتحاد السويسري جاني إنفانتينو، قد أكد مطلع نيسان في رسالة الى الاتحادات الـ 211 المنضوية تحت عضوية الفيفا، أن الأخير سيدفع بشكل مبكر هذا العام مستحقات عائدة لها ضمن برنامج "فوروارد".وأوضح الاتحاد الدولي الذي يتخذ من مدينة زوريخ السويسرية مقراً له، في بيان اليوم الجمعة، أنه "سيفرج عن كل التمويل التشغيلي المستحق للاتحادات الأعضاء عن العامين 2019 و2020 في الأيام المقبلة، كخطوة أولى من أجل مساعدة مجتمع كرة القدم الذي تأثر بجائحة كورونا".وأشار "يعني هذا الإجراء أن مبلغا إجمالياً يناهز 150 مليون دولار سيوزع على الاتحادات الوطنية الـ211.وأدى الوباء العالمي الذي تسبب حتى اليوم الجمعة بأكثر من 190 ألف وفاة حول العالم، الى شبه شلل في الحياة الرياضية حول العالم، بما في ذلك كرة القدم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفيفا يمنح العراق والاتحادات الدولية مساعدات مالية عاجلة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفيفا يمنح العراق والاتحادات الدولية مساعدات مالية عاجلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).