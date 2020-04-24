مجلس النواب الأميركي: 484 مليار دولار لمواجهة كورونا

2020/04/24 | 19:55 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر مجلس النواب الأمريكي، بالأغلبية الساحقة، مشروع قانون المتضمن تخصيص 484 مليار دولار لتمويل المستشفيات والأعمال الصغيرة المتضررة من جائحة كورونا.ورفع المجلس بذلك #الإنفاق الكلي لمواجهة الأزمة إلى مبلغ غير مسبوق يقارب من ثلاثة…

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