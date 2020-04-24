هل ان ولاية الفقيه هي الخطوة الممهدة للظهور المقدس؟!

2020/04/24 | 19:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم الخزعلي (امكثوا اني آنست نارا لعلي اتيكم منها بقبس او جذوة من النار لعلكم تصطلون) ..صدق الله العلي العظيم عند تتبع المنهج السياسي لأهل البيت عليهم السلام، نلاحظ انهم بعد سعيهم الحثيث لإنشاء الجماعة الصالحة التي تهتدي بهداهم وتطيع أوامر المولى عز وجل باتباع الحق وأهله، ومع انهم نجحوا بتربية هذه الجماعة وارشدوها […]

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