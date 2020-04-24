الصحة: لا دليل على أن الصيام يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بكورونا

2020/04/24 | 20:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكدت وزارة الصحة والبيئة ،اليوم الجمعة، أنه لا دليل على أن الصيام يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا.وقالت الوزارة في بيان، تلقت” العهد نيوز” نسخة منه، إنه “لا يوجد حتى الآن أي دليل على أن الصيام يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض كوفيد-19.” وحثت الصحة على الحفاظ على […]

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