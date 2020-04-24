الصحة العالمية تنفي انتشار نوع جديد من كورونا في العراق

2020/04/24 | 20:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت منظمة الصحة العالمية، انتشار نوع جديد من فيروس كورونا المستجد في العراق.

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