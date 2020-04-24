تركيا تجلي دفعة جديدة من رعاياها عالقين في العراق

2020/04/24 | 20:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أجلت تركيا دفعة جديدة من مواطنيها العالقين بالعراق، بسبب التدابير المتخذة لمكافحة جائحة كورونا.

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