مسؤول يكشف اسباب انخفاض نهر ديالى خلال الساعات الـ72 الماضية

2020/04/24 | 20:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ديالى-اين]كشف مسؤول حكومي في ديالى، الجمعة، عن اسباب انخفاض نهر ديالى خلال الساعات الـ72 الماضية.

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