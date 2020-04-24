محافظة بغداد: تعليمات جديدة لعمل المطاعم ستصدر الأحد المقبل

2020/04/24 | 20:08 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت محافظة بغداد، اليوم الجمعة، عزمها إصدار جملة من القرارات الجديدة بشأن عمل المطاعم خلال شهر رمضان.

وقال مدير المكتب الاعلامي لمجلس المحافظة، عدنان عبد الحسين في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، تابعته "الغد برس"، إن "هذه السنة وبسبب أزمة كورونا ستكون هناك تعليمات جديدة سيعلن عنها الأحد المقبل فيما يخص عمل المطاعم خلال شهر رمضان المبارك"، لافتاً إلى أن "التعليمات السابقة الصادرة من خلية الأزمة كانت تتيح فتح مطاعم (الدلفري) وستكون هنالك تعليمات جديدة لشهر رمضان".

وأضاف أن "بعض المطاعم قدمت طلباً للمحافظة بالحصول على إجازة لفتح المطاعم خلال شهر رمضان إلا أن التعليمات الجديدة التي سنعلن عنها هي التي ستحدد استقبال الزبائن عبر صالات المطاعم أو حصر الموضوع ضمن (الدلفري) فقط".

وبين أنه "في الوقت السابق لجائحة كورونا كانت صالات المطاعم يتم فتحها لاستقبال الزبائن وفي الوقت الحالي تم منعها".

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