الحلبوسي: سأتحمل مسؤوليتي لعودة ربيع نينوى

2020/04/24 | 20:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

وعد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، بإعادة نينوى إلى سابق عدها، وذلك خلال زيارة أجراها إلى المحافظة اطلع خلالها على الجهود المبذولة لإعادة الإعمار.

وذكر المكتب الاعلامي للحلبوسي، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن الأخير "أجرى اليوم برفقة عدد من نواب تحالف القوى العراقية، زيارةً لمحافظة نينوى اطلع فيها على الواقعين الخدمي والأمني فيها".

وأضاف البيان، أن "الحلبوسي التقى بالمحافظ نجم الجبوري، ومدراء الدوائر في المحافظة، واطلع على سير الأعمال فيها، مستمعا إلى شرح مفصل للجهود المبذولة لإعادة الإعمار والاستقرار، وأهم المعوقات التي تواجههم".

ووعد الحلبوسي بأن مجلس النواب "لن يدخر جهدا" في تذليل معوقات إعمار المحافظة، قائلا: "سأتحمل مسؤوليتي لإعادة ربيع نينوى".

وتقفد رئيس البرلمان خلال الزيارة، "الأجهزة الأمنية في المحافظة؛ للاطلاع على الواقع الأمني، مشيدا بدورها في توفير الأمن للمواطنين وملاحقة خلايا داعش الإرهابي".

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