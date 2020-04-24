مدير صحة الكرخ: متوقع جداً زيادة أعداد الإصابات في الايام المقبلة

2020/04/24 | 20:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

توقع مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، الجمعة، زيادة أعداد الإصابات في الايام المقبلة، فيما أشار الى أنه لا يوجد دليل علمي على وجود اكثر من نوع واحد من كورونا في العراق.

وقال الحجامي في منشور على الفيسبوك، إنه "متوقع جداً زيادة أعداد الإصابات في الايام القادمة، وناديت مرارًا بعزل الكرخ عن الرصافة و تقطيع المناطق وغلقها وعزل بعضها عن الآخر".

وأضاف، "رفع الحظر جزئياً ليس معناه حرية الخروج من المنزل والتجول بحرية بسبب او بدون سبب بل يجب التزام المنزل وعدم الخروج نهائياً الاّ لضرورة ماسّة مع اتباع طرق الوقاية والسلامة عند الخروج وعدم التقارب مع الآخرين وعدم المصافحة".

وتابع، "لازلنا نمسك بزمام الامور والوضع تحت السيطرة بشرط التزام الناس بالنصائح، ولا يوجد دليل علمي على وجود اكثر من نوع واحد من الفايروسات في العراق وعلى العموم كل فايروسات كورونا خطرة وكل الأعمار معرضة للإصابة والخطر، والبعض يعتقد انا عضو في خلية الأزمة وهذا غير صحيح".

بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير الصحة، صادق جعفر علاوي، الجمعة (24 نيسان 2020)، إن الوزارة تفكر بشكل جاد في اعادة النظر بالحظر الجزئي لتفادي عواقب وخيمة.

وقال علاوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "نناشد وسائل الإعلام العراقية والفضائيات وكل منصا

بغداد اليوم-بغداد

قالت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، إنه لا دليل على أن الصيام يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الصحة: "لا يوجد حتى الآن أي دليل على أن الصيام يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض كوفيد-19.&q

بغداد اليوم - كربلاء

أعلنت دائرة صحة كربلاء، الجمعة، مغادرة اكثر من 500 ملامس لمصابين بكورونا للحجر الصحي.

وقالت الدائرة في بيان، إن "الوجبة الثامنة من المُتلامسين مع مُصابي كُورونا غادرت الحجر الصحي، وعددهِم 22 مُلامساً، وذلك بعد التأكد م

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