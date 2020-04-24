وزير الصحة: نفكر بشكل جاد في اعادة النظر بالحظر الجزئي لتفادي عواقب وخيمة

2020/04/24 | 20:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير الصحة، صادق جعفر علاوي، الجمعة (24 نيسان 2020)، إن الوزارة تفكر بشكل جاد في اعادة النظر ب...





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