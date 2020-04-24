الصحة العالمية توضح حقيقة انتشار نوع جديد من كورونا في العراق

2020/04/24 | 20:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اوضحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، حقيقة انتشار نوع جديد من فيروس كورونا الجديد في العراق.

وقال ممثل المنظمة في العراق، ادهم اسماعيل، في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع)، وتابعته "الغد برس"، إن "الأنباء حول انتشار نوع جديد من كورونا غير صحيحة"، مؤكداً "عدم وجود فحص للجينات بشأن طبيعة الفيروس في جميع العالم".

وشدد اسماعيل على ضرورة معاقبة المروجين بوجود نوع جديد من كورونا، داعياً وسائل الإعلام إلى دعم الإجراءات الصحية".

وكان مدير عام صحة المثنى الدكتور عون المالكي حذر من دخول فيروس كورونا المعروف بالنوع الأوروبي الأشد خطورة للمحافظة، لافتاً إلى أن هذا النوع من الفيروس ظهرت أعراضه على المصابين مؤخراً.

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