2020/04/24 | 20:12 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الصحة العالمية ترد على أنباء وجود {كورونا الأوروبي} في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/24 | 20:12.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية ترد على أنباء وجود {كورونا الأوروبي} في العراق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية ترد على أنباء وجود {كورونا الأوروبي} في العراق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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