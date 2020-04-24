عفواً د. يوسف زيدان - كمال غبريال

2020/04/24 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كمال_غبريال د.



يوسف زيدان نموذج للمثقف والمفكر واسع الاطلاع راجح العقل،الواقع في أسر مشاعره المشبعة بالتعصب الدوجماطيقي.عندما يطلق لعقله العنان،يسبح بعمق وجرأة في بحار التراث الضبابية والمظلمة.لكن عقله لايلبث أن يركع لما يتلبسه من حنين وانتماء دوجماطيقي،فيشرع في تسخير ملكات عقله المبدع،ليخرج علينا بمقولات أشبه بالمهاترات التي يرمي فيها الخصم خصمه بما يدرك الجميع أنها صفاته هو.هي آل ......





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