محاكمة داعشي عراقي الجنسية بألمانيا لقتله طفلة إيزيدية

2020/04/24 | 20:55 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في جديد قضية الإيزيديين في #العراق، يبدأ القضاء الألماني، الجمعة محاكمة عراقي يعتقد أنه ينتمي إلى #دااعش بتهمة ارتكاب إبادة وقتل طفلةإيزيدية بعدما استعبدها مع والدتها.الرجل الذي قالت السلطات الألمانية إنه يدعى “طه ال-ج”،…

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