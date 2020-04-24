في ذكرى “الإبادة”.. أرمينيا تطالب تركيا بالاعتذار

2020/04/24 | 20:55 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، اليوم الجمعة، خلال إحياء الذكرى الـ105 لـ “الإبادة الأرمنية”، تركيا بالاعتذار لبلاده عن «هذه الجريمة».وقال رئيس الوزراء في كلمة مصورة إنه بعد مرور أكثر من قرن على هذه…

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