الصحة تسجل 31 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا في العراق

2020/04/24 | 20:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الصحة والبيئة، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل 31 إصابة جديدة وثلاث وفيات بفيروس كورونا، و33 حالة شفاء تم من المرض في عموم العراق.وقالت الوزارة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "تم فحص 2411 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 67 ألفاً و293 نموذجاً".وبينت "سجلت المختبرات 31 إصابة لهذا اليوم، موزعة كالتالي: 7 إصابات في جانب الرصافة، و3 في مدينة الطب، و2 في جانب الكرخ ببغداد، و5 في النجف، و3 في كل من بابل ودهوك، و2 في كل من البصرة والمثنى وكربلاء، وإصابة واحدة في كل من السليمانية وصلاح الدين".وأشارت إلى "تسجيل ثلاث حالات وفاة، توزعت بواقع: حالة وفاة واحدة في جانب الرصافة وحالة وفاة واحدة في مدينة الطب ببغداد، وحالة وفاة واحدة في محافظة المثنى".وأضافت أنه تم "شفاء 33 مصاباً من المرض، بواقع: 6 حالات في الرصافة و4 في مدينة الطب وحالة واحدة في الكرخ ببغداد، و9 في النجف، و4 في كل من البصرة وذي قار، و2 في كل من السليمانية وبابل، وحالة واحدة في أربيل".وأكدت الوزارة أن "مجموع الإصابات بلغ 1708، والوفيات 86، وحالات الشفاء 1204".

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