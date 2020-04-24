الحلبوسي: “سأتحمل مسؤوليتي لإعادة ربيع نينوى”

2020/04/24 | 20:57 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – نينوى زار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، برفقة عدد من النواب والمسؤولين، محافظة نينوى، واطلع على الواقعين الخدمي والأمني فيها.والتقى “الحلبوسي” بالمحافظ نجم الجبوري، ومدراء الدوائر في المحافظة، واطلع على سير الأعمال فيها، مستمعا إلى شرح مفصل للجهود المبذولة لإعادة الأعمار والأستقرار، وأهم المعوقات التي تواجههم.واكد “الحلبوسي” أن …

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