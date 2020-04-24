اشكالية تشكيل التشكيلة الوزارية !

2020/04/24 | 20:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / رائد عمر العيدروسي… كي لا نظلم رئيس الوزراء المكلّف السيد مصطفى الكاظمي الذي لم تبدأ ولايته بعد , ولا نحصر مفردة الظلم بعبد المهدي الذي ظلم نفسه وظلم جموع المتظاهرين وشرائح وفئات اخرى من الشعب , فالأشكالية القائمة حالياً والمحيطة بالوزارة الجديدة , فهي امتداد للظروف والأجواء التي صاحبت تشكيل وتركيب الوزارات السابقة […]

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